استثمارات جديدة للاتحاد الأوروبي في مصر تصل لـ7.4 مليار يورو.. إنفوجراف

كتبت: هناء أبو العز

توقع مصر اليوم على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية، اتفاقية شراكة جديدة مع الاتحاد لأوروبى ، للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بحضور ممثلي دول إيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا، ويعد الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل حجمها 7.4 مليار يورو.

الاستثمارات الاووربية فى مصر

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات، وتأتي هذه الزيادة في التعاون في إطار مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، لاسيما في ظل المشاكل المالية التي تواجهها البلاد جراء الصراعات في غزة والسودان.

ويريد الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجالات الطاقة، وبشكل خاص في مجال الغاز الطبيعي المسال، للابتعاد أكثر عن الغاز الروسي، لكن بروكسل تريد أيضًا العمل مع مصر في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، لا سيما الحدود الجنوبية.