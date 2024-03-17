اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استثمارات جديدة للاتحاد الأوروبي في مصر تصل لـ7.4 مليار يورو.. إنفوجراف

الأحد، 17 مارس 2024 04:09 م
استثمارات جديدة للاتحاد الأوروبي في مصر تصل لـ7.4 مليار يورو.. إنفوجراف استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع مصر اليوم على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية، اتفاقية شراكة جديدة  مع الاتحاد لأوروبى ، للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بحضور ممثلي دول إيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا، 
ويعد الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل حجمها 7.4 مليار  يورو.
 
 WhatsApp Image 2024-03-17 at 1.47.37 PM
الاستثمارات الاووربية فى مصر  

 

 
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات، وتأتي هذه الزيادة في التعاون في إطار مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، لاسيما في ظل المشاكل المالية التي تواجهها البلاد جراء الصراعات في غزة والسودان.
 
ويريد  الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر  في مجالات الطاقة، وبشكل خاص في مجال الغاز الطبيعي المسال، للابتعاد أكثر عن الغاز الروسي،  لكن بروكسل تريد أيضًا العمل مع مصر في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، لا سيما الحدود الجنوبية.






الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة