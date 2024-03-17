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ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31645 شهيدا و73676 مصابا منذ 7 أكتوبر

الأحد، 17 مارس 2024 10:14 ص
ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ31645 شهيدا و73676 مصابا منذ 7 أكتوبر قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31645 شهيدا و73676 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الصحة الفلسطينية: "الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و130 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

 

 

 







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