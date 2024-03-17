إيقاف أعمال بناء منزل مخالف بقرية أبنود في قنا

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية ل قرية أبنود التابعة لمركز قنا ، حملة إزالة تعديات وإيقاف أعمال بناء على أرض زراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور.

وأوقفت الوحدة المحلية برئاسة رفاعى عبداللاه، تنفيذ أعمال على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة 80 متر عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور أرضي.

وأوضح لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.