إنشاء مجمع صناعى حرفى بغرب أسوان ضمن مبادرة "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل

أسوان - صلاح المسن

قرية غرب أسوان من قري المرحلة الثانية لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) . حيث يجري إنشاء عدة مشروعات حيوية منها إنشاء مجمع صناعى حرفى.

وأكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان في" تصريحات صحفية" أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحى الجارية بقروى غرب أسوان والتى ستخدم 22 ألفا من المواطنين والأهالى موزعين على 21 نجعا وتابعا.

وأشار إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة والتى تقع على مساحة 11,6 ألف م2 وتصل قدرتها إلى 3 آلاف م3 / يوم وقد بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 80% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 85 % وحتى 95% ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة رفع المداب بنسبة 95% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الصناعى الحرفى بنجع قرميلة بالكوبانية والذى يقع على مساحة ألف م2 .

ولفت اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة مواصلة الجولات التفقدية لرصد وإزالة المعوقات والمشكلات ، مع التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل أولاً بأول .

من جهته وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برفع مستويات الأداء وتكثيف الجهود المبذولة لإنشاء محطة المعالجة بمشروع توصيل الصرف الصحى إلى أهالى قرية غرب أسوان وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وشدد محافظ أسوان، على عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية وذلك طبقاً للجدول الزمنى المحدد.