إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق جزيرة شندويل سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل بدائرة مركز سوهاج، تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع أثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق وتم حجزهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكي و سيارة نقل بجوار بزنينه الشعارنه دائرة مركز سوهاج نتيجة التخطى الخطأ نتج عن الحادث إصابة ج . م . ع 60 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمني، وإصابة م . م . ف 33 سنة بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وإصابة ع . ج . م 27 سنة بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وإصابة أ . م . ا 37 سنة بجرح قطعى بالجبهة، وإصابة م . أ . م 5 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم يقيمون بسوهاج.

تم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم إخطار جهة التحقيق لإجراء شئونها حول الواقعة.