إصابة 30 راكبا إثر خروج قطار عن مساره في شرق بنجلاديش

أ ش أ

أفادت تقارير إخبارية بأن حوالي 30 راكبا أصيبوا جراء خروج قطار اكسبريس عن مساره اليوم /الأحد/ في شرق بنجلاديش.

ونقلت صحيفة "دكا تريبيون" عن سلطات السكك الحديدية قولها، إن الحادث وقع في منطقة كوميلا أثناء قدوم قطار "بيجوى" السريع من مدينة تشيتاجونج واتجاهه إلى مدينة جامالبور، وأن الحادث تسبب في وقف رحلات السكك الحديدية بين العاصمة /داكا/ ومدينة تشيتاجونج.

ومن جانبه، قال مدير عام السكك الحديدية في شرق بنجلاديش محمد نظم الإسلام، إن قاطرة الاكسبريس مازالت على القضبان، ولكن حوالي سبع عربات من القطار خرجت عن المسار، وإن السلطات تقوم حاليا بمهام أولية تتضمن إرسال قطار إنقاذ إلى موقع الحادث.

وأشارت سلطات السكك الحديدية إلى أن التقييم المبدئي يشير إلى احتمال حدوث انحناء بالقضبان نتيجة ارتفاع الموجة الحارة التي تتعرض لها بنجلاديش حاليا.