أوكرانيا تسقط 14 من أصل 16 طائرة روسية بدون طيار خلال 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية اعتراض 14 من أصل 16 طائرة بدون طيار هجومية من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا في سماء منطقتي أوديسا وميكوليف خلال ال(24) ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن قوات الدفاع قولها - في بيان لها اليوم الأحد - "إنه في هذه الليلة، شنت القوات الروسية مرة أخرى هجوما ضخما بطائرات بدون طيار استهدف منطقة أوديسا. واستمر القتال الجوي المتوتر لمدة ثلاث ساعات تقريبا".



وصدت وحدات الدفاع الجوي مجموعة من طائرات شاهد التي انطلقت من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، واقتربت من البحر الأسود، وقامت بمناورات "فوق المباني السكنية وفي المناطق الصناعية في أوديسا".



ومع ذلك، أشار الجيش إلى أن بعض الطائرات بدون طيار أصابت أهدافها، مما أدى إلى تعرض مؤسستين زراعيتين متوقفتين لأضرار في منطقة أوديسا. واندلعت الحرائق ودمرت بعض المنشآت الصناعية.



وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت 4 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة للجيش الروسي، بينما أصابت القوات الصاروخية مركز قيادة ومجموعتين ونظام دفاع جوي خلال ال(24) ساعة الماضية.



ونقلت (يوكرين فورم) عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إنه تم تسجيل 58 اشتباكا قتاليا بين قوات الدفاع الأوكرانية وقوات الجيش الروسي وفي المجمل، نفذ الجيش الروسي 6 هجمات صاروخية و62 غارة جوية، بالإضافة إلى 125 رشقة صاروخية، على مواقع قواتنا وعلى المناطق المأهولة بالسكان. ونتيجة للهجمات الروسية، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين".



وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تواصل إلحاق الخسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية، مما يؤدي إلى إنهاك الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.