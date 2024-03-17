أطعمة تجنب تناولها في شهر رمضان.. أبرزها المقليات

كتبت إيناس البنا

يشتهر شهر رمضان بالأشكال والأصناف العديدة التي تتزين بها سفرة كل يوم، من المشوى إلى المقلى إلى المسلوق، نتعرف يما يلى أبرز الأطعمة التي يجب تجنب تناول الكثير منها خلال الصيام.

ووفقًا لموقع food network ينصح خلال شهر رمضان بالاهتمام بالنظام الغذائي الذى نتاوله فيجب التركيز على الخضراوات والفاكهة التي تحتوى على الألياف والمعادن والفيتامينات اللازمة لضمان عمل الجسم بعد ساعات صيام لأكثر من 12 ساعة.

هناك بعض الأطعمة التي يسبب تناوله بعد ساعات صيام طويلة إزعاج ومشاكل للمعدة، بل ويزيد من الحساسية الغذائية خاصة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو السكر.

وُنصح بشكل عام بتجنب، أو على الأقل الحد، من بعض أنواع الأطعمة خلال شهر رمضان، مثل:

- الأطعمة المقلية والدسمة، مثل البطاطس المقلية والسمبوسة: حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون والصوديوم الكثير، لذا فإن تناولها بشكل متكرر قد يزيد من تأثير التعب والإرهاق الناتج عن صيام رمضان.

- الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح، مثل المخللات: يمكن لكمية الملح الكبيرة أن يجفف الجسم ويؤثر على قدرته على امتصاص السوائل.

- الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر: غالبًا ما تكون هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية ولكنها فقيرة في القيمة الغذائية، في حين أن هذه

- الأطعمة تزود الجسم بالطاقة الفورية، إلا أن الطاقة تكون قصيرة بشكل عام بعد شربها

- الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة أو أي مصدر آخر للكافيين: الكافيين مدر للبول ويمكن أن يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والأملاح والمعادن المهمة الأخرى التي يحتاجها خلال النهار.