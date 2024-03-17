اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يؤكِّدان ضرورة وصول مساعدات غزة

الأحد، 17 مارس 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يؤكِّدان ضرورة وصول مساعدات غزة مساعدات لغزة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئيس الوزراء: سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل حريق استديوهات الأهرام

وزيرة الثقافة من موقع حريق ستوديو الأهرام: النيران اشتعلت في مقر الحارة بعيدا عن البلاتوهات

وزارة التعليم: لا يوجد تخفيف لمناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية

وزارة التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام من منهج الترم الثانى بأكمله

وزارة الصحة تكشف الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات

الأرصاد: سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع والعظمى على القاهرة تسجل 22 درجة

التموين: بدء توريد محصول البنجر إلى مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر

التنمية المحلية: استرداد 554 ألف متر وإزالة 1320 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدية فى منفذ مديرية الطور بـ300 جنيه

هيئة الدواء توجه نصائح مهمة لتنظيم استهلاك الكافيين فى شهر رمضان.. إنفوجراف

 

 







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