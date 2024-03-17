اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أبرز ما قاله الرئيس السيسى خلال المؤتمر المشترك مع القادة الأوروبيين..إنفوجراف

الأحد، 17 مارس 2024 10:21 م
أبرز ما قاله الرئيس السيسى خلال المؤتمر المشترك مع القادة الأوروبيين..إنفوجراف تصريحات الرئيس مع القادة الاوروبيين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع القادة الأوروبيين، لقد مثلت زيارتكم اليوم .محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، إذ نجحنا معاً في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا حيث قمتُ منذ قليل بالتوقيع مع السيدة "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك، لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون، من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما قاله الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع القادة الأوروبيين.

قمتُ بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة

 

 

 

اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري تبلغ 7.4 مليار يورو

 

 

تتكون الحزمة من 3 مكونات رئيسية تتمثل فى التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائى

 

 

 

اتفقنا على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثانى من 2024 للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية فى مصر

 

تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية وتعزيز مسارات الهجرة النظامية

اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016  واستضافة 9 ملايين أجنبى فى مصر

 

 

 

دعوت القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

 

اتفقنا على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية فى رفح بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعانى منها المدنيون بالقطاع

أكد رفض مصر لأى محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه المحتلة منذ عام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية

استعرضتُ جهود مصر لحل الأزمة مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

أكدت أن مُعاناة الشعب الفلسطينى فى كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة

 







الرئيس السيسى

رفح الفلسطينية

القادة الأوروبيين

مصر والاتحاد الأوروبي




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