3 مدارس يابانية بالقليوبية.. آخرهم تدخل الخدمة العام الدراسى المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إنشاء 3 مدارس يابانية علي أرض محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه تم دخول 2 منهم الخدمة وتقديم خدمة تعليمية متميزة، موضحا أن تلك المدارس تأتي ضمن مجموعة المدارس اليابانية التي تم إنشائها بقرار من وزير التربية والتعليم ببدء إنشاء المدارس المصرية اليابانية في جميع المحافظات، وهي مدارس رسمية نموذجية تسمى المدارس المصرية اليابانية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بالتوكاتسو والخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم، "رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي".

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المدارس اليابانية التى تم افتتاحها هي الأولي بمدينة العبور، والثانية بمدينة بنها، والثالثة بقرية شبرا شهاب بمدينة القناطر الخيرية، مشيرا إلى أن أعمال الإنشاء تتم بواقع 28 فصلا بتكلفة 58 مليون جنيه، والتي تقام على مساحة 8922م2، وتتكون من 3 مباني مُتصلة منها 2 مبنى أرضي و4 طوابق، ومبنى دائري مكون من طابق واحد خاص بالفصول الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومدة التنفيذ 11 شهراً، وسوف يتم دخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.

وتابع محافظ القليوبية، أنه يأتي إنشاء المدرسة ضمن مجموعة المدارس اليابانية التي تم إنشاؤها بقرار من وزير التربية والتعليم ببدء إنشاء المدارس المصرية اليابانية في جميع المحافظات، وهي مدارس رسمية نموذجية تسمى المدارس المصرية اليابانية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بالتوكاتسو والخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم، "رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي"، حيث تستهدف تلك المدارس تقديم خدمات تعليمية متميزة ولاقت قبول الكثير من أولياء الأمور وأبنائهم.