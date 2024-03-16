19 أبريل المقبل.. بداية التصويت فى الانتخابات العامة الهندية

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أعلنت هيئة الانتخابات فى الهند أن التصويت فى الانتخابات العامة يبدأ على مراحل ، يوم 19 من شهر أبريل المقبل.

وذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ أن الانتخابات المقبلة تعد الأكبر عالميًا حيث يحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم خلالها، كما سيواجه رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، تحديا من تحالف يضم نحو 24 حزبا معارضا بقيادة الحزب المعارض الرئيسى المعروف بـ "التحالف الوطنى التنموى الهندى الشامل".

وتشير الاستطلاعات إلى فوز مريح لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومى الهندوسى الذى يتزعمه مودى (يبلغ من العمر 73 عامًا)، ما سيجعله رئيس الوزراء الثانى بعد جواهر لال نِهرو (بطل استقلال الهند وأول رئيس وزراء للبلاد) يفوز بفترة ولاية ثالثة على التوالى.