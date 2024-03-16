10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: خلال 10 أيام.. 10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى

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خلال 10 أيام.. 10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى.. تطبيق سعر صرف مرن ساهم فى تدبير العملات الأجنبية بالبنوك.. أسعار الدولار فى مصر تتراجع 4.5%.. هبوط سعر الأرز بين 10 إلى 15%.. انخفاض زيوت الطعام 20%.. وشعبة المستوردين: القضاء على وجود سعرين ساعد الشركات على التسعير



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