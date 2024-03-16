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10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى.. غدا فى اليوم السابع

السبت، 16 مارس 2024 07:00 م
10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى.. غدا فى اليوم السابع

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: خلال 10 أيام.. 10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

خلال 10 أيام.. 10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى.. تطبيق سعر صرف مرن ساهم فى تدبير العملات الأجنبية بالبنوك.. أسعار الدولار فى مصر تتراجع 4.5%.. هبوط سعر الأرز بين 10 إلى 15%.. انخفاض زيوت الطعام 20%.. وشعبة المستوردين: القضاء على وجود سعرين ساعد الشركات على التسعير
 

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