10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: خلال 10 أيام.. 10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى
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خلال 10 أيام.. 10 نتائج إيجابية لقرارات البنك المركزى.. تطبيق سعر صرف مرن ساهم فى تدبير العملات الأجنبية بالبنوك.. أسعار الدولار فى مصر تتراجع 4.5%.. هبوط سعر الأرز بين 10 إلى 15%.. انخفاض زيوت الطعام 20%.. وشعبة المستوردين: القضاء على وجود سعرين ساعد الشركات على التسعير
الإفراج النهائى عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج.. «المالية»: صدور 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات.. و470 ألفا سجلوا طلباتهم إلكترونيا
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15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة من حريق استوديوهات الأهرام
غارات مكثفة على غزة.. ونتنياهو يصادق على عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية.. «الخارجية»: مصر ترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.. ونطالب إسرائيل بإزالة العوائق أمام دخول المساعدات
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