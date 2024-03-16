يتسابقون فى الخيرات.. مائدة إفطار لـشباب كفر الشيخ تقدم 1200 وجبة.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، الإعداد لمائدة الرحمن الأكبر والأشهر بمحافظة كفر الشيخ ، والتي تقدم 1200 وجبة، وتستمر في تقديم الوجبات، منذ 15 سنة كاملة، كما رصدنا تجهيز الوجبات، وإعداها، بمشاركة كافة الأعمار السنية من الأطفال والشباب، متبرعين للمشاركة في إعداد الوجبات.

وتحتوي الوجبة التي ستقدم للصائمين، اليوم السبت، من ربع فرخة وأرز وبطاطس مطبوخة، وعصير وتمر، وتتنوع الوجبات من يوم لأخر، فغد الثلاثاء، سيخدم للصائمين، كباب حلة، وأرز وعصير.

وقال أحمد زكي، المشرف على المائدة، إن هذه المائدة مستمرة منذ 15 سنة، يشارك في إعدادها شباب محبين للعمل التطوعي ،لنضرب للشباب مثالاً للعطاء دون مقابل، مؤكداً أن تلك المجموعة من الشباب تهوى العمل التطوعي لم تجمعهم مصالح خاصة ولكن راحة نفسية، مشيراً إلى أنهم يشعرون بحالة من الرضا عقب الانتهاء من الإفطار اليومي.

وأضاف ذكي، لـ"اليوم السابع": تعودنا على إقامة المأدبة سنوياً بمشاركة شباب ومتطوعين، وطباخ ووالدته لاينتمون لأحزاب سياسية ولا منظمات من بينهم المسلمون والمسيحون، مؤكداً أن هؤلاء الشباب يجدون اللذة والمتعة في هذا العمل الجماعي.