وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان أن الوفد الأمريكى يضم ممثلين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية والزراعة والعمل الأمريكية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية ومكتب نائب الرئيس الأمريكى.



وبحسب البيان، فمن المقرر أن يلتقي فرنانديز - خلال زيارته - المسؤولين الجواتيماليين وكذلك قادة الأعمال والسكان الأصليين والمجتمع المدني لتعزيز الرخاء الاقتصادى الشامل والأمن الغذائى وخلق فرص عمل جيدة تعود بالنفع على شعب جواتيمالا.



وأعربت الولايات المتحدة - بحسب البيان - عن تطلعها للعمل مع الرئيس برناردو أريفالو ونائبة الرئيس كارين هيريرا لتعميق الشراكة المثمرة بين البلدين وتعزيز الجهود المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.