ورشة عمل عن الإصابات الرياضية تنظمها كلية التربية الرياضية بسوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن تنظيم تلك الورش التدريبية تأتي في اطار الحرص علي ضخ دماء جديدة من الكوادر الرياضية المتخصصة وصقلهم بالمهارات المطلوبة لتجهيزهم للمنافسة، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور أحمد محمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتوره مها رشوان رئيس قسم علوم الصحة الرياضية، أن الورشة تطرقت إلى التعريف بالمفهوم العام للإصابات، تعريف الإصابة الرياضية وانواعها، الأسباب العامة لحدوث هذه الإصابات وكيفية معالجاتها، أسس الوقاية لتجنب حدوث الإصابات.كما تطرق للإسعافات الأولية للإصابات الرياضية وتعريفها، وأهدافها.

وذكر الدكتور محمد علي امام منسق الورشة وعضو هيئة التدريس بالقسم ان الورشة ناقشت إصابات مفصل الكتف Shoulder joint injuries ، وإصابات مفصل الركبة Knee joint injuries، حيث حاضر بها كلاً من الدكتور مصطفي حميد والدكتور أحمد طاهر اعضاء هيئة تدريس بقسم العظام بكلية الطب البشري.