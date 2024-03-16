اليوم السابع
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واشنطن: نتابع باهتمام القوات النووية الروسية

السبت، 16 مارس 2024 08:00 ص
واشنطن: نتابع باهتمام القوات النووية الروسية المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى
وكالات

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى إن واشنطن تتابع باهتمام القوات النووية الروسية، لكنها لم ترصد أى شىء يدعو لرفع مستوى جاهزية القوات الاستراتيجية الأمريكية.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفى، الجمعة: "نحن نتابع ذلك باهتمام، لكننا لم نر أي شيء يجعلنا نثق بضرورة تغيير مستوى جاهزية قوات الردع الاستراتيجي لدينا".

وأشار كيربي إلى أن واشنطن تتابع كافة تصريحات المسؤولين الروس بشأن الموضوع النووى، بما في ذلك تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأخذها على محمل الجد.

جدير بالذكر أن الرئيس بوتين قال في مقابلة مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا" ومذيع قناة "روسيا 1"، دميتري كيسيليوف، إن روسيا "مستعدة للحرب النووية" من الناحية التقنية، لكنه لا يعتقد بأن الأمور تتجه إليها.

وأكد بوتين أن روسيا ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال ظهور خطر على وجود روسيا كدولة.







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