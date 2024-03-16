هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء الاتصالات والتجارة والسيارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 10.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 9%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.7%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.8%، وانخفض قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، ونزل قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.5%.

كما هبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات بنسبة 3.2%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3%، وأخيرًا قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.9%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 10.4%، 2.7%، 1.9%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31316.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -ثاني أسبوع في شهر مارس- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.7% ليغلق عند مستوى 6884.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 9873.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 38215.95 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 7008.30 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 58.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.374 تريليون جنيه إلى 1.349 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 469.7 مليار جنيه إلى 440.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.2%.