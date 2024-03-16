نقيب الأطباء يشارك في حفل تخرج أطباء جامعة الفيوم ويتسلم درع الجامعة

شارك نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والأمين العام المساعد للنقابة الدكتور خالد أمين، فى حفل تخرج أطباء كلية الطب جامعة الفيوم، دفعتى النظام الحديث 2+5 والنظام القديم 6+1 والذى أقيم بمقر الجامعة، تلبية لدعوة الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم.

وفى كلمته، أعرب نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، عن سعادته الكبيرة بحضور حفل تخرج الأطباء الجدد، متمنيا لهم حياة مهنية سعيدة مليئة بالنجاح والتفوق، وتحدث عن الجوانب الإنسانية التاريخية والدائمة لمهنة الطب، وعن قسم الأطباء عند التخرج، الذى يعاهدون الله فيه على صون حياة الإنسان، والسعى لإنقاذه من الموت والمرض والألم، وأن يكونوا من وسائل رحمة الله.

وأكد أن النقابة تقوم باستقبال الأطباء الجدد من خلال مقر النقابة العامة والفرعية بالفيوم لتسهيل حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة لأول مرة والقيد بالنقابة واستخراج كارنيه النقابة، ووجه نقيب الأطباء، الشكر والتقدير لجامعة الفيوم على حفاوة الإستقبال، وبذلهم أقصى الجهود لتخريج أطباء على درجة كبيرة من الكفاءة.

من جهته، رحب رئيس جامعة الفيوم د. ياسر حتاتة بنقيب الأطباء، مشيدا بالتعاون المستمر بين الجامعة والنقابة العامة ونقابة أطباء الفيوم، وأكد أن خريجى كلية الطب بجامعة الفيوم أصبحوا بين الأبرز من خريجى كليات الطب فى مصر، وقدم رئيس جامعة الفيوم، درع الجامعة لنقيب الأطباء.

كما قام وكيل نقابة الأطباء بالفيوم، والمدير التننفيذى للمستشفيات الجامعية الدكتور محمد صفاء الدين بإهداء نقيب الأطباء درع المستفشيات الجامعية، وأكد أن مستشفيات جامعة الفيوم حريصه على تطبيق معايير الجودة فى تدريب الأطباء خاصة أثناء فترتى الإمتياز والنيابة.

بدوره، هنأ عميد كلية الطب بجامعة الفيوم الدكتور حمدى السيد، الخريجين الجدد، مؤكدا أن الفترة المقبلة هى فترة التعلم والتدريب، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الخريجين.

وردد الأطباء الجدد قسم التخرج، خلف الدكتور أشرف حسين عميد كلية الطب السابق، وأستاذ جراحة التجميل.