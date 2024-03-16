نائب القابضة للكهرباء يفتتح مركز خدمة عملاء بشاير الخير بالإسكندرية.. صور

كتبت رحمة رمضان

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع ، صباح اليوم مركز خدمة عملاء الكهرباء بشاير الخير لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى، و بحضور عدد من قيادات الشركة.

وأكد الدكتور خالد الدستاوى ، أن افتتاح مركز خدمة عملاء الكهرباء بشاير يعد من احدث المراكز بمحافظة الإسكندرية يقدم جميع خدمات الوزارة بشكل آلى، قائلا: إن هذا المركز ياتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير جميع المراكز التى يبلغ عددها 465 مركز .

وأوضح الدستاوى، خلال الافتتاح، أن الهدف من الاعتماد على التكنولوجيا وتقليل الاحتكاك بين العنصر البشري والمواطنين والحصول على الخدمة فى اسرع وقت وبأعلى جودة.

وحرص الدستاوى، على عقد اجتماع مع قيادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للوقوف على مؤشرات الأداء ومتابعة انتظام العمل بالشركة.