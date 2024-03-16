مياه دمياط: كسر مفاجئ بخط 450 مم طريق المحور وتوقف محطة مياه عزب النهضة

دمياط معتز الشربيني

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجىء بخط مياه رئيسى 450 مم على طريق المحور الأمر الذى يترتب عليه توقف محطة مياه عزب النهضة، مما يؤدى الى انقطاع المياه عن مناطق شطا ،غيط النصارى والسيالة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بيان تضمن"تأسف الشركة لهذا العطل المفاجىء الخارج عن إرادتها فانها تبذل قصارى جهدها لانهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على انهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن".

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه ويمكن طلبها من خلالالخط الساخن حيث يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإستقبال أى شكاوى واردة او استفسارات من خلال رقم 125 من أى خط ارضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم 01013019333.