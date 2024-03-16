موعد أذان المغرب سادس أيام رمضان في محافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام

كانت أوقاف الشرقية، قد قامت بتجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، فى كل أنحاء المراكز بالشرقية، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح،مع وضع خطة لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم و مقارئ القرآن الكريم وتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل

موعد أذان المغرب فى الشرقية، اليوم السبت سادس أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كبير من المواطنين ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب فى الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى الشرقية اليوم السبت 16 -3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:37 دقيقة صباحًا.- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:2 ظهرًا.- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:28 عصرًا.- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:03 دقيقة صباحًا.- موعد اذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:21ساءً.وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخامس فى محافظة الشرقية اليوم الثاني من شهر رمضان 13 من الساعات و 28 دقيقة