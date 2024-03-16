مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 41 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم السبت، 41 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 41 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 20 رحلة من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 6 رحلات من المانيا، 8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من هولندا واخرى من لتوانيا، ورحلة من بلجيكا.

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 135 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا والمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الاجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.