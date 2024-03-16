اليوم السابع
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مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية على متنها 170 راكبا

السبت، 16 مارس 2024 02:10 م
مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية على متنها 170 راكبا مطار سفنكس الدولى
كتب محمود عبد الغني

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استقبل مطار سفنكس الدولي أولي رحلات شركة بيجاسوس التركية، وعلي متنها 170 راكبا من مطار صبيحة كوكجن بإسطنبول، وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى.
 
وجاء في بيان للشركة المصرية للمطارت، أن شركة بيجاسوس التركية سوف تسيير خمس رحلات أسبوعيا لمطار سفنكس بواقع رحلة يوميا لمدة 5 أيام.
 
وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصولهم. 
 
جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عددا من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً في الحركة الجوية وتنامي نسب الإرتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية.
 
 
 
 






وزارة الطيران

مطار سفنكس

رحلات تركية

تنشيط السياحة




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