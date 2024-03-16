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مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا فى العاصمة الصومالية مقديشو

السبت، 16 مارس 2024 03:20 م
مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا فى العاصمة الصومالية مقديشو وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها وسلامتها، مؤكدةً إدانتها الشديدة لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، ومطالبةً بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتجفيف منابعها.

 







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