مسؤلون بالصحة يتفقدون مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد

تفقد مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، رافقهم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، وذلك ضمن جولته الميدانية، لتفقد عدد من المشروعات القومية فى القطاع الصحي، ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاستماع إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفى للمستشفى، حيث يقع على مساحة 7 آلاف و233 متر مربع، وبداخله المبنى الرئيسى المكون من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 130 سرير، بينهم 48 سرير إقامة مرضى، و62 سرير رعاية مركزة، و20 حضانة أطفال مبتسرين، كما يضم 19 سرير غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية و5 غرف عمليات، لافتا إلى إنهاء 29% من الأعمال ومن المتوقع استلام المستشفى فى يناير 2025.

وتابع «عبدالغفار» أن أرض المشروع سيتضمن إقامة مجمعا متخصصا يضم مركزا طبيا يشمل عيادات فى كافة التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكامل، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعى متقدم، كما يضم معارض طبية للأجهزة.

ولفت «عبدالغفار» أنه تم انتقاد ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية منذ بدء إسناد المشروع للشركة المنفذة، موجها بسرعة البدء فى المرحلة الثانية التى تشمل أعمال التشطيبات والأعمال الاليكتروميكانيكية، مشددا على الاهتمام بواجهة المستشفى والطراز المعمارى الخاص به، بما يتماشى مع الموقع المتميز الذى يقع والمنشآت المحيطة به.