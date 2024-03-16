مرشدة عظمى.. وسائل إعلام كورية شمالية تصف ابنه الزعيم بلقب مُخصص لكبار القادة

وكالات

وصفت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم السبت، ابنة الزعيم كيم جونج أون المراهقة بـ"مرشدة عظمى"، وهو مصطلح أكد محللون أنه مخصّص عادة لكبار القادة، ويؤشر الى أنها قد تخلف والدها فى المستقبل.

وفى النسختين الإنجليزية والكورية من تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زيارة قام بها كيم جونج أون وابنته إلى مزرعة، استُخدمت صيغة المثنى لهذا التعبير التكريمي، ليبدو أنّه ينطبق على كليهما.

وقالت الوكالة السبت فى تقرير مرفق بصورة لكيم وابنته "قام ’المرشدان العظميان‘، برفقة كوادر من الحزب والحكومة والجيش، بجولة فى المزرعة"، وفقا لفرانس برس.

وقال محلّلون إنّ هذه المرة الأولى التى يصف فيها الإعلام الرسمى الكورى الشمالى ابنة كيم بهذه الطريقة. ولم يسبق أن ذُكِر اسمها فى وسائل الإعلام فى بيونج يانج، ولكن الاستخبارات الكورية الجنوبية عرّفتها باسم جو آي.

وقال يانج مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية فى سيول لوكالة فرانس برس، إنّ "هذه هى المرة الأولى تتم فيها ترقية كيم جو آى إلى رتبة" زعيم.

وقال تشيونج سيونج تشانج مدير مركز استراتيجية شبه الجزيرة الكورية فى معهد سيجونج، إنّ المصطلح الكورى الشمالى "هيانجدو" الذى يعنى المرشد، مخصّص فقط لـ"كبار القادة أو الخلفاء" فى النظام.

وأضاف تشيونج أنّ "رفع مستوى كيم جو آى إلى هذا المقام يشير بقوة إلى أنّها ستخلف كيم جونج أون كزعيمة مقبلة لكوريا الشمالية".

كيم جونج أون، حفيد القائد المؤسس لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ والذى ينتمى إلى الجيل الثالث من عائلة كيم التى تقود البلاد، تزوّج من رى سول جو فى العام 2009، وفقاً لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وفى العام 2022، تمّ تقديم جو آى للمرة الأولى إلى العالم عبر الإعلام الحكومى فى بيونغ يانغ، عندما رافقت والدها لحضور إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات.

وشوهدت منذ ذلك الحين فى العديد من المناسبات الرسمية بجانب والدها، بما فى ذلك تدريبات وعرض عسكرى وزيارة مصنع أسلحة ومزرعة دجاج.

وفى صورة نشرتها بيونج يانج السبت، شوهدت جو آى وهى تستخدم منظاراً لمراقبة تدريبات المظليين الأخيرة، وهى تقف بجانب والدها وكبار المسؤولين العسكريين.

وقبل العام 2022، صدر التأكيد الوحيد بشأن وجودها من النجم السابق لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين "أن بى ايه" دنيس رودمان الذى زار كوريا الشمالية فى العام 2013 وقال إنّه التقى بابنة صغيرة لكيم تدعى جو آي.

وكانت سيول قد أفادت فى البداية بأنّ كيم وزوجته رى أنجبا طفلهما الأول وهو صبى فى العام 2010، وأنّ جو آى هى طفلتهما الثانية.

ولكن وزير التوحيد الكورى الجنوبى قال العام الماضي، إنّ الحكومة "غير قادرة على تأكيد" وجود ابن لكيم.