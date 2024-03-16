مدبولى يوجه بإصدار بطاقات رقم قومى بديلة لمن فقدها فى حريق استديوهات الأهرام

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، موقع حريق استديوهات الأهرام، الذى نشب مساء أمس .

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بصرف فورى لمبلغ 15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة فى حريق استديوهات الأهرام كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة لحين اصلاح العمارات والوحدات وإعادتهم إليها.

كما وجه السجل المدنى بإصدار بطاقات رقم قومى بديلة لمن فقدها فى الحريق ومتابعة دورية من المسئولين للموقف التنفيذى على الطبيعة.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.