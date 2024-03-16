مخرج مسلسل المعلم بعد حريق استوديو الأهرام: مشينا قبل الحادث والحمد لله كلنا بخير.. صور

تصوير ماهر إسكندر

طمأن المخرج مرقس عادل، في تصريح لليوم السابع الجمهور علي جميع أبطال وصناع مسلسل المعلم، حيث قال إن جميع طاقم التمثيل والصناع كان غادر استوديو الأهرام قبل اندلاع الحريق بحوالي عشر دقائق والحمد الله الجميع بخير، إلا أن ديكورات المسلسل هي التي تأثرت بالحريق.

وكان اندلع حريق داخل مقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة عليه.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.