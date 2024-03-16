اليوم السابع
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السبت، 16 مارس 2024 10:47 م
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محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على المطاعم ومحلات بيع الألعاب النارية

السبت، 16 مارس 2024 10:26 م
محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على المطاعم ومحلات بيع الألعاب النارية جانب من الاجتماع
الغربية مصطفى عادل

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم اجتماعا بحضور ممثلين لهيئات الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، مباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق خلال شهر رمضان المعظم. 
 
وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة الى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
 
كما وجه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين.
 
 
 
 






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