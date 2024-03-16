محافظ الجيزة يعاين موقع حريق استوديو الأهرام ويؤكد إخلاء عدد من العقارات المجاورة.. صور

كتب - كريم صبحى - مرام محمد

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لموقع حريق استوديو الأهرام بالعمرانية، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.

وأوضح محافظ الجيزة أنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الأطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

وأشار إلى أنه تم إخلاء عددًا من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.