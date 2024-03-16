"قانونك فى أيدك".. هل حدد القانون أنواع العقوبات لكل جريمة على حدة؟

كتب – أحمد عبد الهادى

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات بعنوان " قانونك في ايدك" عن ما يقع فيه الكثير، بشأن بعض الجرائم التي تحدث وذلك بعد جهل مرتكبها بالعقوبات القانونية عليها والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات، ويقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية.

وخلال السطور التالية نوضح الفرق بين أنواع الجرائم، والعقوبات الخاصة بكل نوع، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 9 أن أنواع الجرائم ثلاثة..

‎(الأول) الجنايات.

‎(الثاني) الجنح.

‎(الثالث) المخالفات.

‎-المادة 10

‎الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

‎- الإعدام.

‎- السجن المؤبد.

‎- السجن المشدد.

‎- السجن.

‎المادة 11

‎الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

‎- الحبس.

‎- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

‎المادة 12

‎المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.