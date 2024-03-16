اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 03:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة بيطرية بقرية مجيريا فى المنوفية 24 مارس الجارى

السبت، 16 مارس 2024 03:00 ص
قافلة بيطرية بقرية مجيريا فى المنوفية 24 مارس الجارى قافلة بيطرية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على إستمرار  القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية .
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم تنظيم قافلة بيطرية مجانيه  يوم 24 مارس القادم   بقرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وذلك  للحفاظ على الثروة الحيوانية .
 
وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية ، السادات .
 
وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية ، أنه تم تنفيذ قافلتين بقريتى الدبابيه بمركز بركة السبع ، دراجيل بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، منذ بداية شهر مارس وحتى الآن .
 

 







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

بيطرى المنوفية

قوافل بيطرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة