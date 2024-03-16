قافلة بيطرية بقرية مجيريا فى المنوفية 24 مارس الجارى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية ، على إستمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم تنظيم قافلة بيطرية مجانيه يوم 24 مارس القادم بقرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية ، السادات .

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية ، أنه تم تنفيذ قافلتين بقريتى الدبابيه بمركز بركة السبع ، دراجيل بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، منذ بداية شهر مارس وحتى الآن .