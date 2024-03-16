فنلندا تدعو لعدم التخلى كليا عن فكرة إرسال القوات إلى أوكرانيا

وكالات

صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بأن الدول الغربية يجب ألا تتخلي كليا عن فكرة إرسال القوات إلى أوكرانيا في حال تدهور الأوضاع هناك.

وقالت فالتونين في تصريح لصحيفة "بوليتيكو"، الجمعة: "من المهم ألا نستبعد كل شيء على المدى الطويل، لأننا لا نعرف مدى الخطورة التي قد يصل إليها الوضع".

وأضافت مع ذلك: "ولكن موقف فنلندا واضح. نحن لن نرسل أي قوات الآن ولا نريد مناقشة ذلك".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن المشاركين في مؤتمر الدول الداعمة لأوكرانيا، الذي عقد في باريس يوم 26 فبراير الماضي، بحثوا إمكانية أرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لدعم قواتها.

وأوضح ماكرون أنه لا يوجد هناك إجماع بشأن هذه الفكرة، لكنه لم يستبعد هذا الخيار.

بدورهم، أعلن قادة معظم الدول الغربية وحلف الناتو، أنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى أوكرانيا.