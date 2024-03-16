فصل التيار الكهربائي عن موقع اشتعال حريق استوديو الأهرام فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

فصلت الجهات المعنية بالجيزة، التيار الكهربائي عن موقع اشتعال النيران داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، في الوقت الذي يحاول فيه رجال الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق، الذي اشتعل بموقع تصوير خاص بإحدى المسلسلات.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن النيران التهمت موقع التصوير بسبب اشتعال الحريق بالأخشاب الخاصة بأعمال الديكور، وامتدت لعقار مجاور.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.