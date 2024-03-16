طلاب المنوفية يحصدون مراكز متقدمة بملتقى المبادرات الطلابية للجامعات المصرية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، عن حصول طلاب الجامعة من ذوي القدرات الفائقة علي مراكز متقدمة في الملتقي القمي للمبادرات الطلابية للجامعات المصرية تحت "شعار مبدعون باختلاف 3" الذي عقد بمقر معهد إعداد القادة بحلوان، حيث حصل الطلاب على المركز الأول بمبادرة سياحة بشكل جديد لدمج دور ذوي الهمم في السياحة، وتوفير سبل الراحة لهم، كما حصلوا على المركز الثالث بمبادرة علشانك أبليكيشن ومنصة تعليمية وخدمية لذوي الهمم.

وأكد القاصد علي أن الطلاب ذوي القدرات الفائقة لهم مكانة مميزة في المجتمع الجامعى، مشيرا إلي حرص الجامعة علي تقديم كافة الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم ومعارفهم وإبراز إبداعاتهم، موضحا ان الدولة في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات مهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الهمم علي حقوقهم، وتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع .

وتأتي المبادرة بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وشارك الطلاب بالجامعة تحت إشراف دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأسامة ضيف مدير إدارة إعداد القادة.

وتضمن الملتقى محاضرات وورش عمل قدمها أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المجال لدعم مواهب ذوي الهمم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المُستدامة.