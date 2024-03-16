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طقس غد مائل للدفء نهارا بارد ليلا وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 24 والصغرى 13

السبت، 16 مارس 2024 03:55 م
طقس غد مائل للدفء نهارا بارد ليلا وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 24 والصغرى 13 الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية .
 
كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد ، تكون خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد أيضا .
 
 
ومتوقع غدا أيضا نشاط رياه على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال ووسط وجنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 17.






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