ضبط 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بـ"سنورس" فى الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت حملة مكبرة مشتركة بين قسم شؤون البيئة بالوحدة المحلية بمركز سنورس بالفيوم ، وإدارة التموين، والإدارة البيطرية بالمركز، من ضبط 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، لمحال جزارة بالمركز ومصادرة 18 كجم لحوم.

وأكد محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن الحملة، هدفها التفتيش على محال الجزارة والأسواق، للتأكد من صلاحية، وجودة السلع المعروضة، ومنع التلاعب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، إلى أن الحملة تشكلت من جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وأشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشؤون للمرافق.