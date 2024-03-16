اليوم السابع
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ضبط 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بـ"سنورس" فى الفيوم.. صور

السبت، 16 مارس 2024 07:45 م
ضبط 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بـ"سنورس" فى الفيوم.. صور جانب من الحملة
الفيوم - رباب الجالى

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تمكنت حملة مكبرة مشتركة بين قسم شؤون البيئة بالوحدة المحلية بمركز سنورس بالفيوم، وإدارة التموين، والإدارة البيطرية بالمركز، من ضبط 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، لمحال جزارة بالمركز ومصادرة 18 كجم لحوم.
 
وأكد محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن الحملة، هدفها التفتيش على محال الجزارة والأسواق، للتأكد من صلاحية، وجودة السلع المعروضة، ومنع التلاعب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، إلى أن الحملة تشكلت من جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وأشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشؤون للمرافق.
 
 
جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (2)
الحملات 
 
جانب من الحملات (3)
 الحملات على المحال

 







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