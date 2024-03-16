اليوم السابع
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ضبط 47 بندقية في حملات أمنية بـ 4 محافظات

السبت، 16 مارس 2024 12:03 م
ضبط 47 بندقية في حملات أمنية بـ 4 محافظات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (60) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية-  30 بندقية خرطوش - 40 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (60 متهم "لـ 51 منهم معلومات جنائية" وضبط عدد (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,380 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين") بحوزة (16 متهم "لـ14 منهم معلومات جنائية").
 
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدرالبانجو- كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو")، بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").






الأمن العام

سلاح نارى

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