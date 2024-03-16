ضبط نصف طن أرز منتهى الصلاحية ونصف طن علف بدون تاريخ إنتاج فى الأقصر.. صور

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة نجحت فى ضبط نصف طن أرز منتهى الصلاحية ونصف طن علف بدون تاريخ انتاج وتحرير 10 محاضر ومخالفات متنوعة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخروج الحملات على المخابز طوال الشهر الكريم بصورة يومية.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه خرجت حملات مكثفة لمتابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والمحلات التجارية، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين، والتأكد من جودة الخبز البلدى المدعم المنتج للمواطنين، وأسفرت الحملة فى الأسواق عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية أرمنت لحيازته أرز منتهى الصلاحية والمضبوطات، وذلك بإجمالى نصف طن أرز أبيض وهو عبارة عن عدد 50 لفة أرز منتهى الصلاحية.

ويضيف وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم خلال الحملات ضبط صاحب مخزن اعلاف دواجن بناحية أرمنت لحيازته علف غير مدون عليه تاريخ الانتاج الخاص بالمنتج والمضبوطات، وذلك بإجمالى نصف طن علف نامى دواجن وهو عبارة عن عدد 10 شيكارة علف، وتحرير عدد 4 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وفى مجال المخابز البلدية تم تحرير عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وتم تحرير المحاضر القضائية اللازمة للمخالفين لعرضها على النيابة العامة.