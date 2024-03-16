اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 01:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات وسلاح بقيمة 1.8 مليون جنيه داخل شقة بالجيزة

السبت، 16 مارس 2024 12:03 م
ضبط مخدرات وسلاح بقيمة 1.8 مليون جنيه داخل شقة بالجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ) حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات-  25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة-  سيارة ملاكى).
 
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,8 مليون جنيه) تقريباً .
 






مباحث الجيزة

مخدر الحشيش

مخدرات

امن الجيزة

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة