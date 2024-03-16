ضبط آلاف قطع الألعاب النارية في حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص بنطاق محافظة أسوان، وبحوزتهم (أكثر من 200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر، وبحوزتهما (66190 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتمكنت الجهود من من ضبط (بائع) بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وبحوزته (100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وبحوزته (62755 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وضبط (شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وضبط (شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).