صورة رئيس وزراء بريطانيا مع أكبر مانح للمحافظين تثير الجدل.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

يواجه ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، دعوات لتحديد عدد المرات التي التقى فيها بالمتبرع الكبير لحزب المحافظين فرانك هيستر، الذي أدلى بتعليقات حول ديان أبوت، أول وأقدم نائبة سوداء فى البرلمان البريطانى، والتي تم إدانتها على نطاق واسع لكونها تصريحات عنصرية ومعادية للنساء، وذلك بعد ظهور صورة لسوناك وهيستر في حملة لجمع التبرعات لحزب المحافظين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المعروف أن هيستر قد حضر حفلتين لجمع التبرعات لحزب المحافظين في العام الماضي، في يونيو حيث تم تصويره مع سوناك، ومؤخراً قبل أسبوعين في رافلز في لندن.

ويُعتقد أيضًا أن رئيس الوزراء التقى بهيستر في ليدز، في اليوم التالي لبيان الخريف في نوفمبر، عندما دفع المانح 16000 جنيه إسترليني لسوناك ليستقل طائرة هليكوبتر إلى المدينة في زيارة سياسية.

وقال مجلس الوزراء إنه "لن يخوض في التفاصيل" حول ما إذا كان الرجلان قد التقيا خلال تلك الرحلة. في ذلك اليوم، تم تصوير سوناك وهو يتفقد المجوهرات في ورشة عمل في فارسلي في شمال غرب ليدز، على بعد أقل من 4 أميال من المقر الرئيسي لشركة TPP التابعة لشركة هيستر.

ويرفض داونينج ستريت – مجلس الوزراء- أيضًا تقديم تفاصيل عن أي مناقشات حول الذكاء الاصطناعي بين سوناك وهيستر، الذي قدم 10 ملايين جنيه إسترليني للحزب ومن المحتمل أن يساهم بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى - مما يجعل مساهماته في أقل من عام قريبة مما أنفقه المحافظون على الحزب فى الانتخابات العامة 2019 بأكملها.

وقال هيستر، الذي عمل في مجال الذكاء الاصطناعي كجزء من أعماله في مجال تكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق إنه أجرى "بعض المحادثات الطويلة مع ريشي حول الذكاء الاصطناعي". وحضر المانح أيضًا حدثًا في لانكستر هاوس حيث ناقش سوناك الذكاء الاصطناعي مع الملياردير إيلون ماسك في نوفمبر.

وقالت أنيليز دودز، من حزب العمال: "يحتاج ريشي سوناك إلى أن يوضح علاقته مع فرانك هيستر، بما في ذلك عدد المرات التي التقى بها منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء".