صلاة التراويح فى أحد شوارع مطروح بعد فرشه بالسجاد لامتلاء المسجد.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم السبت، لصلاة التراويح، من أحد شوارع مدينة مرسى مطروح، أمام مسجد الفحل، وسط المدينة، بحضور أعداد كبيرة من أهالى مطروح، حيث افترش المصلون الشارع بالسجاد أمام المسجد الذى امتلأ بالمصلين، وصلى المئات فى الهواء الطلق بالشارع، وسط أجواء رمضانية وروحانية عالية.

ونقلت كاميرا اليوم السابع، جانبا من أداء أعداد كبيرة من المواطنين الصلاة فى الشارع أمام المسجد، وسط أجواء رمضانية روحانية، مع تلاوة القرآن بصوت خاشع وعذب من إمام المسجد.

يذكر أن آذان العشاء بتوقيت مطروح، يأتى بعد أكثر من 15 دقيقة من آذان العشاء بتوقيت القاهرة، وتتباين مساجد مطروح فيما بينها فى صلاة التراويح، من حيث طول وقصر الصلاة، فهناك مساجد تخفف فى الصلاة وتنهيها فى وقت أقصر من غيرها، خاصة المساجد القريبة من السوق والمنطقة التجارية، مراعاة لأصحاب المحلات التجارية وأصحاب العمل الليلى، وهناك مساجد تختم جزء من القرآن يومياً فى كل صلاة تراويح، كما توجد مساجد تمتد الصلاة فيها لوقت طويل جداً، مثل مسجد الفتح معقل الدعوة السلفية فى مطروح، وكل المساجد لها روادها من مئات المصلين، فى أجواء رمضانية تمتاز بالخشوع والحرص على صلاة التراويح يومياً.