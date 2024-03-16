اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد طرق اختبارات مكافحة الحريق وسحب الأدخنة بمحطات المترو.. صور

السبت، 16 مارس 2024 10:11 م
شاهد طرق اختبارات مكافحة الحريق وسحب الأدخنة بمحطات المترو.. صور اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تجربة اختبارات الحريق وسحب الأدخنة بمحطتى مترو التوفيقية وبولاق الدكرور ضمن 5 محطات مقرر تشغيلهم قريبا بالخط الثالث للمترو، وذلك لضمان سلامة ركاب المترو، المقرر تشغيله.
 
 وأكدت الهيئة أنها نفذت اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتى التوفيقية وبولاق الدكرور كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الإنفاق.
 
وتستعد وزارة النقل لافتتاح 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى التوفيقية ووادي النقل، وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة.
 
 
 
والمحطات المقرر افتتاحها هي 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).
 
 
اختبارات مكافحة الحريق (3)
اختبارات مكافحة الحريق 

اختبارات مكافحة الحريق (1)
اختبارات مكافحة الحريق 

مسئولى هيئة الانفاق
مسئولى هيئة الانفاق

اختبارات سحب الادخنة (2)
اختبارات سحب الادخنة 
اختبارات سحب الادخنة (3)
اختبارات سحب الادخنة 

اختبارات سحب الادخنة (4)
اختبارات سحب الادخنة 

اختبارات سحب الادخنة (1)
اختبارات سحب الادخنة 

اختبارات مكافحة الحريق (2)
اختبارات مكافحة الحريق

 







المترو

مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو

مكافحة الحريق

سحب الأدخنة

محطات المترو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة