شاهد طرق اختبارات مكافحة الحريق وسحب الأدخنة بمحطات المترو.. صور

نفذت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تجربة اختبارات الحريق وسحب الأدخنة بمحطتى مترو التوفيقية وبولاق الدكرور ضمن 5 محطات مقرر تشغيلهم قريبا بالخط الثالث للمترو، وذلك لضمان سلامة ركاب المترو، المقرر تشغيله.
وأكدت الهيئة أنها نفذت اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتى التوفيقية وبولاق الدكرور كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الإنفاق.
وتستعد وزارة النقل لافتتاح 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى التوفيقية ووادي النقل، وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة.
والمحطات المقرر افتتاحها هي 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).
اختبارات مكافحة الحريق
اختبارات مكافحة الحريق
مسئولى هيئة الانفاق
اختبارات سحب الادخنة
اختبارات سحب الادخنة
اختبارات سحب الادخنة
اختبارات سحب الادخنة
اختبارات مكافحة الحريق
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