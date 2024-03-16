شاهد ديكورات مسلسل المعلم قبل التهامها فى حريق استوديو الأهرام.. صور

كتب علي الكشوطي

حالة من الحزن الشديد سيطرت على صناع وفريق عمل مسلسل المعلم، وذلك بعدما التهمت النيران ديكورات المسلسل بالكامل داخل استوديو الأهرام، والذي نشب فيه حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقضى على ديكور المسلسل بالكامل سواء الحارة الشعبية في استوديو الأهرام أو سوق السمك الذي تم بناءه خصيصًا لتصوير مشاهد المسلسل، والذي تتناول صراعات بين تجار الأسماك وهو الديكور الرئيسي للعمل والمبني عليه أحداث مسلسل المعلم للنجم مصطفي شعبان.

وفي سياق متصل، طمأن النجم مصطفي شعبان جمهوره بعد حريق استوديو الاهرام والذي التهم ديكور مسلسل المعلم ووصل لبعض المباني المجاورة، حيث قال لليوم السابع الحمدلله الجميع بخير وكنا انتهينا من التصوير وغادرنا المكان ولكن الحريق كبير متمنيا السلامة للجميع .

وكان اندلع حريق داخل مقر تصوير المسلسل في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة عليه.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بالمسلسل، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.