رويترز: إيلون ماسك يبنى شبكة أقمار تجسس لصالح المخابرات الأمريكية

أفادت رويترز نقلا عن خمسة مصادر مطلعة إن شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك تبنى شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية فى إطار عقد سرى مع وكالة استخبارات أمريكية.
وقال المصادر إن وحدة "ستارشيلد" التابعة لسبيس إكس هى المسئولة عن بناء شبكة الأقمار الصناعية بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطنى، وهى وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.
إيلون ماسك
وتكشف الخطط مدى مشاركة "سبيس إكس" في المشروعات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية، وتوضح الاستثمار الكبير الذي تقوم به وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض حول الأرض والتي تهدف إلى دعم القوات البرية.
وذكرت المصادر أنه في حال نجاح البرنامج، فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكى على رصد الأهداف المحتملة بسرعة في أى مكان فى العالم تقريبا.
وتكشف تقارير رويترز أن عقد شركة "سبيس إكس" يهدف إلى بناء نظام تجسس جديد قوي يضم مئات الأقمار الصناعية التي تستطيع تصوير الأرض، ويمكن أن تعمل كمجموعة في مدارات منخفضة، وأن وكالة الاستخبارات التى تعاونت مع شركة ماسك هى مكتب الاستطلاع الوطني.
وأوضحت المصادر أن الأقمار الصناعية يمكنها تتبع الأهداف على الأرض ومشاركة تلك البيانات مع مسؤولي المخابرات والجيش الأميركيين.
وأضافت أن هذا سيتيح للحكومة الأمريكية مبدئيا الحصول بسرعة على صور للأنشطة التي تحدث على الأرض فى أى مكان في العالم تقريبا، مما يساعد فى العمليات الاستخباراتية والعسكرية.
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