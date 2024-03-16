وجاءت تصريحات الحشاني خلال رئاسته لمجلس وزاري حول التعداد العام الـ13 للسكان، بالاستناد الى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا وتحسين شمولية التعداد وضمان جودة البيانات المجمعة ...وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

وأشار البيان إلى أن الإحصاء الوطني له أهمية بالغة باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الأساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان وخصوصيات تطور معيشة الأسر ومؤشرات التنمية، كما سيساعد على انشاء النواة الأولى لسجل سكاني احصائي، الى جانب بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيانات.