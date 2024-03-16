رئيس الوزراء الصومالى يؤكد التزام الحكومة بالقضاء على الميليشيات الإرهابية

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أكد رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، التزام الحكومة الفيدرالية بالقضاء على ميليشيات الشباب الإرهابية التى استباحت دماء المواطنين الصوماليين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين الشعب والسلطات الأمنية لإحباط مؤامرات الإرهابيين.

جاء ذلك خلال زيارة بري، اليوم /السبت/ إلى مقر قيادتى جهاز المخابرات والشرطة الوطنية، حيث استمع إلى تقرير حول أمن البلاد من القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى وقائدى المخابرات والشرطة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

ووجه رئيس الوزراء الصومالي، الأجهزة الأمنية بتعزيز أمن واستقرار البلاد، والتصدى للمؤامرات التى تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.