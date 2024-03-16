اليوم السابع
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دعاء ترق له القلوب بصلاة التراويح فى مسجد ناصر بالقليوبية.. فيديو

السبت، 16 مارس 2024 09:36 م
دعاء ترق له القلوب بصلاة التراويح فى مسجد ناصر بالقليوبية.. فيديو مسجد ناصر ببنها بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من ختام صلاة التراويح بمسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث قام الإمام بتقديم دعاء ترق له القلوب وأمن المصلين من خلفه في صلاة التراويح في اليوم السادس من أيام شهر رمضان المبارك، حيث امتلأ المسجد عن آخره ولجأ المصلون للصلاة بساحة وحديقة المسجد والاستمتاع بالنفحات الرمضانية للشهر الكريم.
 
وكان الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الأوقاف بالقليوبية، أعلن أن المديرية تقيم ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات فى المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون خلال شهر رمضان، ويتم الاستعانة بكبار والأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر الأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، وتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.







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